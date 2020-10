Berliner Bezirksvertretung : Abgelehnte Corona-Hilfe macht Ministerin fassungslos

Der grün-rot-rot regierte Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lehnt eine Amtshilfe trotz stark gestiegener Infektionszahlen ab. Die CDU warnt vor Gesundheitsgefährdung aus ideologischen Gründen.

Wie das Bundeswehr-Kommando Territoriale Aufgaben auf Anfrage mitteilte, sind aktuell 876 Soldaten bundesweit in der Corona-Amtshilfe eingesetzt, davon 79 in Nordrhein-Westfalen und 180 in Berlin. Beteiligt ist die Bundeswehr in NRW unter anderem an Corona-Projekten in Aachen, Düsseldorf, Köln, Wesel, Gummersbach und Remscheid. In Hessen helfen Soldatinnen und Soldaten derzeit vor allem in Wiesbaden und Gießen, in Rheinland-Pfalz unter anderem in Koblenz, Kaiserslautern, Cochem, Daun, Ahrweiler und Neuwied.