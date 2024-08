Kostenloses Parken, weniger Fahrradwege Was die Auto-Pläne der FDP vorsehen

Die Liberalen stellten ihren „Auto-Plan“ am Montag vor. Sie setzt darin auf mehr kostenloses Parken in Innenstädten oder alternativ ein deutschlandweites „Flatrate-Parken“. Zudem sollen weniger Fußgängerzonen und Fahrradstraßen eingerichtet werden, um Autos in den Städten mehr Raum zu geben. Der ländliche Raum soll durch eine bessere Anbindung an das Straßennetz gestärkt werden. Die Koalitionspartner SPD und Grüne kritisierten die Vorhaben bereits.