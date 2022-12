Lage auf dem Westbalkan Die EU darf sich von Belgrad nicht erpressen lassen

Spirituell? Die Angriffe, teilweise mit Schusswaffen ausgeführt auf kosovarische Sicherheitskräfte und Soldaten der Nato-geführten Kosovo-Friedenstruppe, haben in den vergangenen Wochen jedenfalls gezeigt, dass sich der Konflikt schnell ausdehnen kann. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine macht ja gerade deutlich, wie wenig Russland die Unverletzbarkeit von Grenzen achtet. Im Schatten Moskaus zündelt der serbische Präsident nun ebenfalls, so hat es den Anschein. Vucic hatte die serbische Armee und die Polizei in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und damit den Konflikt weiter angeheizt.