Nach Korruptionsvorwürfen : Sauter kündigt Mitgliedschaft in CSU-Fraktion

München Alfred Sauter ist einem drohenden Ausschluss aus der CSU-Fraktion zuvor gekommen. Der unter Korruptionsverdacht stehende langjährige CSU-Landtagsabgeordnete hat seine Mitgliedschaft in einem Brief gekündigt.

Er wolle nicht, dass die Diskussion über seine Zugehörigkeit zur Landtagsfraktion die Diskussion der kommenden Tage und Wochen präge, schrieb Sauter in einem von ihm am Montag selbst veröffentlichten Brief an CSU-Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer. "Daher kündige ich mit sofortiger Wirkung meine Fraktionsmitgliedschaft."