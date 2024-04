Petr Bystrons Fall Korruptionsverdacht verhagelt der AfD den Wahlkampf

Worum genau geht es? Der Skandal fing an, als Tschechien in der vergangenen Woche die prorussische Internetplattform „Voice of Europe“ auf die nationale Sanktionsliste nahm, weil die Betreiber über Interviews mit russlandfreundlichen Politikern Stimmung gegen die Ukraine gemacht haben sollen. Bei einer Kabinettssitzung in Prag dazu soll auch Bystrons Name gefallen sein, wie die tschechische Zeitung „Denik N“ berichtete. Der Geheimdienst habe den in Tschechien geborenen Politiker im Verdacht, Geld entgegengenommen zu haben, hieß es. Krah wiederum hat der prorussischen Plattform ebenfalls schon Interviews gegeben.