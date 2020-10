Warner und Leugner : Kontrollverlust – ein deutsches Phänomen

Analyse Berlin Schon 2015 war das Wort in aller Munde, und auch in der Corona-Krise bestimmt es zunehmende die Debatte: „Kontrollverlust“. Wie erklärt sich, dass diejenigen, die bei der Migration davor warnten, bei Corona selbst zum Verlust der Kontrolle beitragen?

„Kontrollverlust“ ist das Wort der Stunde. Der drohe, wie die Politik über Monate warnte, bei 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen, weil dann die Gesundheitsämter die Corona-Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen könnten, um die Pandemie örtlich zu stoppen. Inzwischen hat jede zweite Region in Deutschland diese Schwelle überschritten, wächst die Zahl der Krisenregionen, die schon den Inzidenzwert von 200 gerissen haben. Deutschland erlebt bei der Pandemie somit aktuell genau jenen „Kontrollverlust“. Gab es das Wort nicht schon mal?

Genau. Es ist fünf Jahre her, dass die Zahl jener wuchs, die einen „Kontrollverlust“ an den deutschen Grenzen befürchteten oder gar als schon gegeben ansahen. Kein Geringerer als der damalige CSU-Chef Horst Seehofer, der heute zusammen mit den Ministerpräsidenten, der Kanzlerin und dem Gesundheitsminister in vorderster Front der Corona-Pandemie Herr zu werden versucht, gehörte zu den schärfsten Kritikern jener unterbliebenen Grenzschließung im Herbst 2015. Und nach seiner Ernennung zum Bundesinnenminister gab er ausdrücklich zu Protokoll: „Ein Kontrollverlust würde mit mir nicht mehr stattfinden – so wie es 2015 war.“

Bei Seehofer ist es mit Bezug auf den Begriff eine Parallele. Damals ging er mit zugespitzten Äußerungen gegen den von ihm beklagten „Kontrollverlust“ durch die illegale Migration vor. Heute setzt er Tausende von Bundespolizisten gegen den „Kontrollverlust“ im Umgang mit dem Corona-Virus ein. Er gehörte zu den ersten Bundesministern, die bei der Kabinettssitzung auf den obligatorischen Handschlag verzichteten, und er hält sich penibel an alle Auflagen und Empfehlungen, damit er sich als Angehöriger einer Hochrisikogruppe nicht ansteckt.

Viele wie Seehofer gibt es nicht, schon gar nicht im Milieu derer, die 2015 zu den ersten und lautesten Warnern vor „Kontrollverlusten“ gehörten. Unter den Akteuren und Anhängern von AfD bis Pegida sind die Hygiene- und Abstandsvorgaben so verpönt wie sonst in kaum einem anderen Teil der Gesellschaft. An ihren Rändern machen sich Verschwörungsmythen breit, die die Machenschaften eines „tiefen“ Staates hinter den Corona-Auflagen unterstellen, der sich die Bürger gefügig machen und sie fortwährend manipulieren wolle.

Das ist das Erstaunliche an diesem Phänomen: 2015 konnte es für die beschriebenen Milieus gar nicht genug Staat geben, um einen „Kontrollverlust“ zu verhindern, 2020 verwahren sich dieselben Milieus nicht nur gegen staatliche Eingriffe, sondern sie tragen durch ihre Masken- und Abstandsverweigerung auch noch selbst dazu bei, dass es erst zum „Kontrollverlust“ kommt.

Was steckt dahinter? Isabell Heuser ist an der FU Berlin Lehrstuhlinhaberin für Psychologische Medizin und bestens betraut mit den in der Psychologie beschriebenen Kontrollverlusten und den damit verbundenen Ängsten. Sie analysiert die beiden Entwicklungen: „Bei der Flüchtlingskrise haben die Kritiker keinen Kontrollverlust erlebt, sondern der Politik eine falsche Kontrolle vorgeworfen.“ Als die Flüchtlinge nach Deutschland kamen, seien sie sogar freundlich willkommen geheißen worden. „Bei der Pandemie haben wir es mit einem Virus zu tun, das wir nicht sehen und das wir nicht kontrollieren können“, erklärt die Psychologin. Deshalb suggeriere die Politik den Menschen, nicht ohnmächtig zu sein, und dass sie mit Befolgung der Regeln doch Kontrolle über eine nicht sichtbare Bedrohung erlangen könnten.

Heuser sieht auch die Gefahren der aktuellen Strategie, insbesondere für Gastronomen, Messebauern und Künstler, die sich an alles halten und trotzdem eine ihre Existenz bedrohende und vernichtende zweite Corona-Welle nicht aufhalten könnten. „Wir kennen das aus der Psychologie sehr genau: Wenn man wiederholt erlebt, wie hilflos man ist, wie ohnmächtig, dass man keine Kontrolle mehr hat, dann wird man irgendwann depressiv“, erläutert die Berliner Professorin.

Tatsächlich reichen die psychologischen Auswirkungen wohl weit über diesen Personenkreis hinaus. Nach einer aktuellen Nako-Studie, für die über 100.000 Menschen befragt wurden, waren die psychischen Auswirkungen der ersten Corona-Welle unter 20- bis 50-Jährigen außergewöhnlich groß. Frauen bis Ende 30 seien am stärksten betroffen gewesen und hätten Anzeichen von Depressionen gezeigt. Die Stresssymptome seien in besonders betroffenen Regionen stärker gewesen als in weniger berührten.

Psychologin Heuser glaubt nicht daran, dass durch die ständigen Warnungen der Regierungen Ängste verstärkt werden, jedenfalls außerhalb der von schweren Corona-Verläufen besonders betroffenen Risikogruppen. Wichtig sei, dass die Politik auch konsequent darauf achte, dass die Vorgaben eingehalten werden. Dabei müssten die Botschaften klar sein und die „Kis“-Regel einhalten. „Kis“ steht für „Keep it simple“, also „Halte es einfach!“ Dazu gehöre es zwingend, dass die Politik zu einer einheitlichen Linie finde.