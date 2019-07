ARD-Magazin „Kontraste“ : Entsetzen über Aussagen von Pegida-Demonstranten zu Mord an Walter Lübcke

Dresden Das TV-Magazin „Kontraste“ hat Teilnehmer einer Pegida-Demo nach ihrer Meinung zum Mord an Walter Lübcke gefragt. Herausgekommen sind krasse Ansichten. Das Entsetzen darüber ist riesig.

Politiker mehrerer Parteien haben sich entsetzt gezeigt über Aussagen von Demonstranten einer Pegida-Demonstration zum Mord an dem Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke. Reporter des ARD-Magazins „Kontraste“ hatten am Rande einer Kundgebung des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses am Montag in Dresden nach ihrer Ansicht zum Mord an Lübcke gefragt. Der Beitrag war am Donnerstagabend ausgestrahlt worden.