Studie der Adenauer-Stiftung : Ostdeutsche sind unzufriedener mit Demokratie als Westdeutsche

Europa- und Deutschlandflaggen vor dem Eingang des Reichstagsgebäudes in Berlin. Foto: ZDF/Foto: ZDF

Berlin Nach einer aktuellen Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung ist der Anteil der mit der Demokratie in Deutschland unzufriedenen Menschen im Osten fast doppelt so hoch wie im Westen.

Nur eine winzige Minderheit von vier Prozent der Bevölkerung will die Demokratie in Deutschland abschaffen. Doch die Frage, wie zufrieden sie mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland sind, beantworten nur 37 Prozent mit „sehr“ und „ziemlich“. Wie aus einer repräsentativen Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung weiter hervorgeht, gibt es insbesondere zwischen West- und Ostdeutschen deutliche Unterschiede.