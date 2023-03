Konjunktur hellt sich leicht auf Wirtschaftsweise sehen keine neue Finanzkrise kommen

Sie gehe nicht davon aus, dass die bisher bekannten Problemfälle bei Banken in den USA und in der Schweiz eine neue Finanzkrise auslösen könnten, sagte Finanzmarkt-Expertin Malmendier. Die Beinahe-Pleiten der Silicon Valley Bank (SVB) in den USA und der Credit Suisse in der Schweiz hätten völlig unterschiedliche Ursachen, stünden in keinem Zusammenhang und seien eher zufällig in kurzer Reihenfolge aufgetaucht. Der Startup-Finanzierer SVB sei eigentlich gut genug aufgestellt gewesen, doch hätte der massenhafte Abzug von Einlagen durch die SVB-Kunden — ein so genannter „Bank Run“ — die Schieflage ausgelöst. Ohne den US-Milliardär Peter Thiel, der gut vernetzt sei und seinen „Freunden“ den Abzug von Geldern empfohlen habe, wäre das SVB-Problem vermutlich nicht entstanden, sagte sie.