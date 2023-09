Institute senken Konjunkturprognose deutlich Wachsender Extremismus alarmiert Wirtschaftsforscher

Die fünf Institute – das RWI in Essen, das Ifo-Institut in München, das Kieler IfW, das IWH in Halle und das Berliner DIW – erstellen ihre Gemeinschaftsprognose jeweils im Frühjahr und im Herbst. Für die Bundesregierung bildet sie eine wichtige Grundlage für ihre eigene Vorhersage, die dann wiederum Grundlage für den Kurs der Wirtschafts- und Finanzpolitik und die kommende Steuerschätzung im Oktober sein wird.