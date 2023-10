Habeck senkt Konjunkturprognose deutlich Deutschland hat kaum noch Wachstumspotenzial

Deutschland ist das einzige größere Industrieland mit schrumpfender Wirtschaftsleistung in diesem Jahr. Der Bundeswirtschaftsminister hat seine Vorhersage aus dem Frühjahr drastisch nach unten korrigieren müssen. Gegen Jahresende soll sich die Konjunktur zwar bessern, wenn die Inflation hoffentlich nachlässt und der private Konsum zurückkommt. Doch echte Wachstumsdynamik erwarten weder Habeck noch der Internationale Währungsfonds in seiner jüngsten Prognose. Klipp und klar machten es jüngst die Wirtschaftsforschungsinstitute: Deutschland hat mittelfristig kaum noch Wachstumspotenzial. Es stehen damit politisch schwierige Zeiten bevor, weil gleichzeitig die Anforderungen an den Sozialstaat in der älter werdenden Gesellschaft zunehmen.