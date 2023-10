Herbstprojektion der Bundesregierung Habeck korrigiert Konjunkturerwartung nach unten

Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose nach unten korrigiert. So geht sie in ihrer Herbstprojektion von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent in diesem Jahr aus. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte die globale Lage und selbst gemachte Probleme aus der Vergangenheit als Gründe für das prognostizierte Minus. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, in der Folge hohe Energiepreise, gestörte Handelsbeziehungen und die hohe Inflation seien „ursächlich“ für den wirtschaftlichen Rückgang. „Auch gibt es geopolitische Konfliktherde, die die Unsicherheit erhöhen. Wir kommen daher langsamer aus der Krise heraus als gedacht“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch.