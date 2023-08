Führende Wirtschaftsverbände schlagen Alarm Stagnation der Wirtschaft setzt Ampel unter Handlungsdruck

Hohe Energiepreise, fehlende Fachkräfte und zu viel Bürokratie – diese Nachteile lassen die deutsche Wirtschaft auf der Stelle treten und lassen Zukunftssorgen größer werden. Nach zwei Quartalen mit schrumpfender Wirtschaftsleistung im Winter folgte im zweiten Jahresquartal die Stagnation, wie das wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Wirtschaft ließ die Winterrezession zwar technisch gesehen hinter sich, doch schließt sich daran nun eine weitere schwache Phase mit Nullwachstum an. Die Stimmung in der Wirtschaft bleibt schlecht, wie der neue Ifo-Geschäftsklimaindex signalisierte. Der wichtigste deutsche Konjunkturindikator sank auch im August im vierten Monat in Folge – er zeigt damit eine weitere Rezession an.