Institute senken Wachstumsprognosen „Die deutsche Wirtschaft ist wie gelähmt“

Berlin · Während es in anderen Ländern aufwärts geht, bleibt die Konjunktur in Deutschland am Boden. Die Unsicherheit bei Investoren und Konsumenten ist groß, warnt das Münchner Ifo-Institut. Auch Kieler Ökonomen sehen Deutschland derzeit schon wieder in der Rezession.

06.03.2024 , 13:37 Uhr

Clemens Fuest, Chef des Münchner Ifo-Instituts, gibt der Ampel-Regierung eine Mitverantwortung für die Wirtschaftsschwäche. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Birgit Marschall Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro