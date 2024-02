Deutschland ist Schlusslicht Robert Habeck sieht auch 2024 kaum Wirtschaftswachstum

Das geringe Wachstum sei „in keinster Weise befriedigend“, gestand Habeck ein. Auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte, die Prognose sei „peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich“. Beide sehen in der Prognose den klaren Auftrag für die Bundesregierung, rasche Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Im Frühjahr wollen sie einen gemeinsamen Plan für mehr Wachstum vorlegen. Allerdings liegen die Auffassungen, wo die Ursachen für die Wachstumsschwäche liegen und wie man sie löst, weiterhin auseinander. Zudem werden die Analysen von Habeck und Lindner im SPD-geführten Kanzleramt nicht in jeder Hinsicht geteilt. Hier verweist man auf externe Faktoren wie den Ukraine-Krieg und die Schwäche Chinas, die der exportierenden Wirtschaft zu schaffen machten. Zudem hätten ausländische Investoren, wie jetzt Microsoft in Nordrhein-Westfalen, ein hohes Interesse am Standort Deutschland.