Verlängerter Lockdown trotz sinkender Zahlen : Nach Bund-Länder-Treffen hagelt es scharfe Kritik

Berlin Bund und Länder haben sich auf eine Lockdown-Verlängerung bis 7. März geeinigt. Die Schulöffnungen sollen die Länder im eigenen Ermessen regeln – was bei Lehrervertretern für großen Unmut sorgt. Und laut Medizinern greifen die Beschlüsse nicht weit genug.

Trotz deutlich sinkender Infektionszahlen haben sich Bund und Länder auf eine Verlängerung des bestehenden Corona-Lockdowns bis 7. März geeinigt. Eine Ausnahme soll für Friseure gelten. Sie sollen unter strikter Einhaltung von Hygieneregeln bereits am 1. März wieder öffnen dürfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte am Mittwochabend, der Grund für die Verlängerungen seien die Virus-Mutationen, die als „Realität“ angekommen seien. „Deswegen ist da eine dritte Welle angelegt, die wir bekämpfen müssen“, sagte die Kanzlerin.

Die besonders strittige Frage der Schul- und Kitaöffnungen sollen die Bundesländer nach eigenem Ermessen regeln. „Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung“, heißt in der Bund-Länder-Beschlussfassung, die unserer Redaktion vorliegt. Schule und Kita seien „ganz, ganz eindeutige und tiefverankerte Länderzuständigkeiten“, sagte Merkel am Mittwochabend. Damit ist auch klar, dass es keine bundeseinheitliche Linie bei den Schulöffnungen geben wird.

NRW will Schul- und Kitabetrieb am 22. Februar wieder aufnehmen

Auch Deutsche Lehrerverband (DL) signalisierte Bedauern darüber, dass die Bundesländer sich bei der Schulöffnungen nicht auf eine gemeinsame Öffnungsstrategie einigten. Es werde nicht einheitlich nach dem Infektionsgeschehen, „sondern nach politischen Erwägungen gehandelt“, sagte DL-Präsident Heinz-Peter Meidinger. „Damit gehen die Bundesländer, die jetzt vorpreschen, ohne dass die Inzidenzzahlen das hergeben, ein großes Risiko ein.“ Der Lehrerverband erwarte, dass diese Länder „das Menschenmögliche“ tun, um Ansteckungsrisiken in Schulen zu minimieren. „Konkret erwarten wir den massenhaften Einsatz von regelmäßigen Selbsttestungen (wie in Österreich) bei Schülern und Lehrkräften, eine qualifizierte Maskenpflicht auch für Schülerinnen und Schüler, die Beschaffung von Raumluftfilteranlagen und Anstrengungen, Lehrkräfte früher als bisher vorgesehen zu impfen“, so Meidinger.