„Untragbares wirtschaftliches Risiko“ Kommunen wollen 49-Euro-Ticket scheitern lassen

Vor der Sonderkonferenz der Verkehrsminister in der kommenden Woche drohen die kommunalen Spitzenverbände damit, das 49-Euro-Ticket scheitern zu lassen. Nach Informationen unserer Redaktion beklagen Städtetag, Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund in einem gemeinsamen Schreiben an die Verkehrsminister und den Bundesfinanzminister, dass die Kosten nicht vollständig kompensiert werden. „Die Deckelung des Ausgleichsbetrags auf drei Milliarden Euro bei gleichzeitiger Festlegung eines Ticketpreises von 49 Euro wälzt ein untragbares wirtschaftliches Risiko auf die Verkehrsunternehmen und die kommunalen Aufgabenträger ab“, heißt es in dem vorliegenden Schreiben der Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände.