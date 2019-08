Kostenpflichtiger Inhalt: Reaktion auf Scheuers Bußgeld-Pläne : Kommunen und Paketdienstleister fordern Lieferzonen

Ein Paketzusteller stellt ein Paket in ein Fahrzeug der Deutschen Post DHL. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Verkehrsminister Andreas Scheuer will noch in diesem Jahr die Straßenverkehrsordnung reformieren und zum Beispiel das parken in zweiter Reihe härter bestrafen. Kommunen und der Paketdienstleister DHL fordern deswegen Lieferzonen.