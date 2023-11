Vor MPK am Montag Kommunen fordern Komplett-Entlastung von Flüchtlingskosten

Beim Bund-Länder-Gipfel am Montag steht die Migrationspolitik im Mittelpunkt. Die Ampel-Koalition hat sich zwar etwa auf bessere Kontrollen an den Grenzen verständigt und will auch Abschiebungen schneller umsetzen. Die Frage der Finanzierung und der Integration der in diesem Jahr stark gestiegenen Zahl an Migranten ist jedoch weitgehend offen. Die Kommunen bemängeln, dass die Unterstützung von Bundesseite nicht mit der hohen Zahl der ankommenden Menschen mithalte.