Ergebnisse aus Hessen : So verlief die Kommunalwahl 2021 in Hessen

Am 14. März 2021 findet die Kommunalwahl in Hessen statt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Am 14. März 2021 haben in Hessen die Kommunalwahl stattgefunden. Wer wählen darf und wie die Briefwahl funktioniert, beantworten wir Ihnen hier.

Wann haben die Kommunalwahl 2021 in Hessen stattgefunden?

Die Kommunalwahl in Hessen haben am 14. März 2021 stattgefunden. Die Stimmabgabe war an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr im Wahllokal oder ab Anfang Februar 2021 per Briefwahl möglich.

Was wurde bei der Kommunalwahl in Hessen gewählt?

Alle fünf Jahren finden in Hessen die Kommunalwahlen statt. Die Bürger haben die Vertreter und Vertreterinnen für die Stadt- oder Gemeindeversammlung und die Mitglieder der Ortsbeiräte, Kreistage und Ausländerbeiräte gewählt. In Hessen gibt es insgesamt 422 Gemeinden und 21 Landkreise.

Wer durfte bei der Kommunalwahl in Hessen wählen?

Bei der Kommunalwahl 2021 in Hessen waren alle Bürger der Europäischen Union wahlberechtigt, die am Wahltag ihr 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Wochen in der Gemeinde ihren Wohnsitz haben.

Bei den Kommunalwahlen in Hessen dürfen Wähler nicht aufgrund zivil- oder strafrechtlicher Gerichtsentscheidungen vom Wahlrecht ausgeschlossen oder von Amts wegen abgemeldet sein.

Wer durfte sich bei der Kommunalwahl in Hessen aufstellen lassen?

Bei der Kommunalwahl in Hessen waren alle Wahlberechtigten wählbar, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde oder Stadt wohnhaft sind. Ebenso dürfen sie nicht durch Richterspruch die Wählbarkeit oder die Befähigung zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren haben.

Wie viele Stimmen hatte der Wähler bei der Kommunalwahl in Hessen?

Wahlberechtigte bei der Kommunalwahl in Hessen hatten so viele Stimmen, wie Plätze bei der jeweiligen Kommunalwahl zu vergeben sind. Wähler konnten diese vergeben, in dem sie eine Liste wählen oder eine Liste streichen. Die Stimmen mussten die Wähler nicht einzeln vergeben: Sie konnten Ihre Stimmen verteilen oder kumulieren - also mehrere Stimmen auf eine Person häufen. Allerdings können Sie jedem Bewerber höchstens drei Stimmen geben.

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl in Hessen?

Wie hoch die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl in Hessen war, steht noch nicht eindeutig fest. Experten gehen allerdings davon aus, dass die Wahlbeteiligung aufgrund der Corona-Pandemie niedriger ausfallen wird als in den Jahren zuvor.

Wann wird das Ergebnis der Kommunalwahl verkündet?

Für die Kommunalwahl gibt es anders als bei Landtagswahlen keine Hochrechnung um 18 Uhr. Die einzelnen Kommunen melden stattdessen im Laufe des Abends nach und nach Trendergebnisse an das Statistische Landesamt. Spätestens am 26. März 2021 sollten die Wahlergebnisse stehe und veröffentlicht werden.

Wann werden die ersten Trendergebnisse der Kommunalwahl veröffentlicht?