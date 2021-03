Wahlsystem in Hessen : So funktioniert die Kommunalwahl in Hessen

Alle fünf Jahre werden in Hessen Kommunalvertreter gewählt. So auch am 14. März 2021. Foto: dpa/Arne Dedert

Alle fünf Jahre werden in Hessen Kommunalvertreter gewählt. So auch am 14. März 2021. Aber wie funktioniert die hessische Kommunalwahl? Hier beantworten wir Ihnen die wichtigsten Fragen zum Wahlsystem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer oder was wird bei der Kommunalwahl in Hessen gewählt?

Kommunalwahlen dienen in Deutschland zur Bestimmung von Volksvertretern in kommunalen Gemeinde- oder Stadträten oder bei Direktwahlen zur Wahl der Person des Bürgermeisters oder Landrats. Daneben werden Vertreter in Bezirksversammlungen, Bezirkstagen, Bezirksvertretungen oder Ähnlichem sowie Ortsbeiräte gewählt.

Bei der Kommunalwahl in Hessen werden in diesem Jahr die Vertreter und Vertreterinnen für die Stadt- oder Gemeindeversammlung und die Mitglieder der Ortsbeiräte, Kreistage und Ausländerbeiräte gewählt. In Hessen gibt es insgesamt 422 Gemeinden und 21 Landkreise.

Kommunalwahl in Hessen: Was ist eine Listenwahl?

Das Wahlsystem der Kommunalwahl in Hessen ist eine Listenwahl. Parteien und Wählergruppen stellen Listen auf, die nummeriert und mit dem Namen und der Kurzbeschreibung der Parteien und der Wählergruppe beschriftet sind. Die Listen haben maximal so viele Plätze, wie es Sitze in der Bürgervertretung gibt. Das heißt zugleich auch, dass Wahlberechtigte bei der Kommunalwahl in Hessen so viele Stimmen haben, wie Plätze bei der jeweiligen Kommunalwahl zu vergeben sind. Es ist aber auch möglich, dass eine Wählergruppe oder Partei weniger Bewerber aufstellt.

Kommunalwahl Hessen 2021: Was bedeutet „kumulieren“ und „panaschieren“?

Bei der Kommunalwahl in Hessen können Wähler ihre Stimmen auf die Listen verteilen. Es ist also möglich, Bewerber von mehr als nur einer Partei zu wählen. Das Verteilen der Stimmen auf einzelne Kandidaten der Listen nennt sich panaschieren. Andersherum können Sie aber auch Ihre Stimme auf einen Kandidaten häufen. Dies nennt man dann kumulieren. Allerdings können Sie jedem Bewerber höchstens drei Stimmen geben. Sollten Sie einem Bewerber zu viele Stimmen geben, ist Ihr Stimmzettel ungültig.

Bei der Kommunalwahl in Hessen gibt es außerdem die Möglichkeit, eine ganze Liste zu wählen (oder eben zu streichen). Dazu können Wähler ein Kreuz in den Kreis oben neben der Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe setzen. Auf diese Weise erhält jeder Bewerber dieser Liste eine Stimme. Wenn die Liste nicht voll besetzt ist, werden die übrigen Stimmen von oben nach unten verteilt bis alle abgegeben sind.

Wie funktioniert die Sitzverteilung bei der Kommunalwahl in Hessen?

Bei der Kommunalwahl in Hessen handelt es sich um eine Verhältniswahl. Es wird die Anzahl der zu verteilenden Sitze mit der Stimmenzahl jeder Partei multipliziert und durch die Summe aller Stimmen der an der Sitzverteilung teilnehmenden Parteien geteilt.