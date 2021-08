Neue Beschlüsse von Bund und Ländern : Wo Deutschland in der Pandemie steht

Wie entwickelt sich die pandemische Lage in Deutschland? Foto: dpa/Christian Charisius

Düsseldorf Die Inzidenzen steigen, die vierte Welle rollt an. Aber was bedeutet das noch, wenn Infizierte nicht mehr häufig ins Krankenhaus müssen? Deutschland ist auf dem Weg in eine neue Normalität. Wie unbeschwert die sein wird, hängt vor allem von einem Faktor ab.