Wasserknappheit : Der Klimawandel ist im Alltag angekommen

Das Hinweisschild mit der Aufschrift "Ende des bewachten Badebereichs" am Neustädter See in Mecklenburg-Vorpommern steht schon seit Wochen auf dem Trockenen. Foto: dpa/Jens Büttner

Berlin Die Wasserknappheit in diesem Sommer führt vor Augen, wie sehr der Klimawandel unseren Alltag verändert. Das sollte ein Warnschuss sein, in Corona-Zeiten den Klimaschutz nicht aus den Augen zu verlieren.

Eigentlich ist die Szene in Deutschland unvorstellbar: Man dreht den Wasserhahn auf und es macht einmal „Pfffhhff“ und dann kommt nichts. Ursache sind nicht kurzfristige Arbeiten an der Wasserleitung sondern schlicht Knappheit. In einigen Kommunen ist dies in diesem Sommer schon vorgekommen.

Experten rechnen damit, dass kurzfristige Trinkwasserengpässe künftig noch häufiger vorkommen werden. Die heißen Sommer haben von Jahr zu Jahr den Grundwasserspiegel weiter sinken lassen. Die dahinter stehende Ursache ist der Klimawandel. Während das Wasser ohnehin knapp wird, brauchen Mensch und Natur an den heißen Tagen besonders viel Wasser. In diesem Sommer kam erschwerend hinzu, dass viele Bürger wegen der Verbreitung des Coronavirus nicht in den Urlaub gefahren sind und heimische Pools mit Wasser füllten.

Die Wasserbetriebe hierzulande werden in der Lage sein, sich auf Dürreperioden noch besser einzustellen. Dennoch besteht dringender Handlungsbedarf. Die von Umweltministerin Schulze angekündigte nationale Wasserstrategie ist dringend notwendig. Es muss einen bundesweiten Konsens geben, dass Pools nicht mehr gefüllt und der Rasen nicht mehr gesprengt werden kann, wenn in der Nachbargemeinde kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Das bedeutet im Sommer sinkende Lebensqualität: Auch öffentliche Schwimmbäder könnte es treffen.

Für die Landwirtschaft gilt, was man unter Umweltgesichtspunkten so oft feststellen muss: Die Produktion von Fleisch kostet nicht nur viel Energie. Sie kostet auch viel Wasser. Dabei geht es nicht um das Wasser, das die Tiere trinken müssen - sondern um ihr Futter, für deren Herstellung viel Wasser benötigt wird. Die Bilanz bei Getreide, Gemüse und Obst ist besser.

Die durch das Coronavirus ausgelöste Gesundheits- und Wirtschaftskrise hat die Problematik des Klimawandels in den Hintergrund treten lassen. Das ist eine Hypothek. Denn die Notwendigkeit, endlich weniger CO2 auszustoßen, war gerade in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Politik und Bürger werden der Versuchung widerstehen müssen, die so dringend benötigte Ankurbelung der Wirtschaft im kommenden Wahlkampfjahr auf Kosten von Umwelt und Klima in Gang zu setzen. Das Gegenteil muss geschehen: Die Investitionen müssen in klimafreundliche Projekte fließen. Ein Anfang dafür ist gemacht. Die deutsche Autoindustrie ist aber immer noch zu schwerfällig.

Zugleich wäre es sehr hilfreich, wenn die vielen in der Not der Corona-Krise verstärkten Maßnahmen wie Homeoffice, digitale Konferenzen und eingesparte Dienstreisen auch dann noch umgesetzt werden, wenn längst ein Impfstoff gefunden ist. Diese neue Arbeitswelt spart Zeit und CO2.

(qua)