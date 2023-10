Union fordert Regierungsumbildung Des Kanzlers Wandel und Söders Beitrag

Eine große Koalition statt der Ampel und es würde dem Land wieder besser gehen. Das ist die Idee von CSU-Chef Markus Söder, die er an diesem Freitagmorgen in Berlin verkündete. Söder meint es ernst, auch wenn die Idee nicht vollständig durchdacht sein mag. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll den Koalitionsvertrag mit Grünen und FDP aufkündigen und stattdessen die Union als Juniorpartnerin in die Regierung heben. Sein wesentlicher Antrieb, so sagt Söder: Die aus seiner Sicht unzureichenden Beschlüsse und Fortschritte zur Begrenzung irregulärer Migration nach Deutschland. Und der damit einhergehende Höhenflug der in weiten Teilen rechtsextremen AfD in aktuellen Umfragen. Die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) sei nicht in der Lage, das Migrationsproblem in Deutschland zu lösen und den Aufstieg der Rechten zu stoppen. Härte gegenüber Flüchtlingen, sind Söder und viele andere Unionspolitiker überzeugt, ist mit den Grünen nicht machbar. Der CSU-Chef hat da einen Punkt. Die Grünen mussten sich bis fast bis zur Unkenntlichkeit verbiegen, um die jüngsten Beschlüsse etwa auf EU-Ebene mitzutragen. Doch sie kommen und der Kanzler schlägt mittlerweile klare und sehr harte Töne an. Sie machen den neuen Scholz aus, dessen Kanzlerpartei SPD zuletzt in Hessen böse abgestraft wurde. Er und die gesamte Ampel-Regierung haben verstanden, dass bei der irregulären Migration viele an der Belastungsgrenze sind. Und dass die Menschen – Markus Söder inklusive – große Sorgen haben vor dem Hochlauf und dem immer ungenierteren Auftreten der Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Insofern ist zu hoffen, dass die Ampel nun endlich auch anders auftreten wird, Streit intern beilegt und geeinter die vielen Krisen angeht, mit denen sie konfrontiert ist.