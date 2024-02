Münchner Sicherheitskonferenz Hinter Floskeln verstecken geht nicht mehr

Nach drei Tagen ist die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende. Was hat das Mammut-Treffen gebracht? Die Europäer haben erkannt, dass sie die Lücke der Amerikaner füllen müssen. Besonders die Deutschen waren diesmal laut. Die in den vergangenen Jahren oft so gewaltig auftretenden US-Kongressabgeordneten versteckten sich dagegen eher. Denn die Vorgänge in den USA stürzen die Demokratien der Welt in eine Krise. Die mögliche Wiederwahl des Populisten Donald Trump, der vor wenigen Tagen die Nato-Beistandspflicht infrage stellte, hat die europäischen Verbündeten aufgeschreckt. Genauso wie die innenpolitisch verbitterte Auseinandersetzung in Washington dazu führt, dass das Repräsentantenhaus der Supermacht die milliardenschwere Ukraine-Hilfe verhindert.