Regierungserklärung des Kanzlers „Zeitenwende“ im Schneckentempo

Und so hat Oppositionsführer Friedrich Merz einen Punkt, wenn er kritisiert, dass nach wie vor keine Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden, Deutschland viel zu zögerlich sei. „Es liegt vor allem an Ihnen ganz persönlich, dass die Ukraine diese Hilfe nicht bekommt“, ruft Merz in den Bundestag hinein. Und schießt damit allerdings über das Ziel hinaus. Die Begründung, warum der Kanzler solche Lieferungen angeblich verhindern will, liefert Merz dann auch nicht. Und blendet aus, dass der Amtseid eines Kanzlers möglicherweise andere Entscheidungen zum Wohle des Landes nötig macht. Auch dass sich Scholz hinter NATO-Partner verstecke, ist falsch. Es gibt keine Kampfpanzer aus den USA oder Großbritannien im Land.