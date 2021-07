Merkels letzte Sommer-Pressekonferenz : Diese sachliche Effizienz werden wir vermissen

Angela Merkel (CDU) auf ihrer voraussichtlich letzten Sommer-Pressekonferenz vor der Hauptstadtpresse in Berlin. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Meinung Berlin „Es war mir eine Freude“ – und Abgang. Angela Merkel war in ihrer letzten Sommer-Pressekonferenz so nüchtern, souverän, sachlich, unprätentiös und äußerlich entspannt wie wir sie außer auf den Fußballtribünen nach 16 Jahren kennen. Ihre Effizienz im Dienst der Allgemeinheit – sie war und ist spektakulär in diesen aufgeregten Zeiten.