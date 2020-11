Kommentar zum Bundeshaushalt 2021 : Fiskalpolitisches Schlaraffenland

Berlin Bislang galt 2020 als das Jahr mit der höchsten Neuverschuldung der Nachkriegszeit, nun könnte ihm das Jahr 2021 noch den Rang ablaufen. Geld ist in der Corona-Krise für alle und alles da – gerade im kommenden Wahljahr. Das birgt auch Gefahren für die Zukunft.

Mehr als 160 Milliarden Euro soll der Bund an Krediten neu aufnehmen, um Verluste der Corona-Krise auszugleichen, 70 Milliarden Euro mehr als bisher geplant. Da die Infektionszahlen nicht zufriedenstellend gesunken sind, müssen Bund und Länder den Teil-Lockdown verlängern. Daraus ergibt sich zwingend, dass der Staat politisch verordnete Umsatzausfälle in der Gastronomie und anderen betroffenen Branchen weiter ausgleicht.

Aber die Ausgabenpläne gehen ja weit darüber hinaus. So richtig es im Prinzip bleibt, in dieser Krise zu klotzen statt zu kleckern, so wünschenswert wäre es doch, wenn Politiker im Detail genauer hinschauen würden, was sie da alles mit dem Alibi Corona auf Pump finanzieren. Zu einer solchen Überprüfung will die Koalition die Kraft aber nicht aufbringen, dabei ist die Bundestagswahl noch fast ein Jahr entfernt.