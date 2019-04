Kommentar zur „Neuen Seidenstraße“ : Vorsicht gegenüber China

Xi Jinping, Präsident von China, spricht während der Eröffnungsfeier des Gipfels. Foto: dpa/How Hwee Young

Meinung Berlin China will und muss weiter wachsen, um sein anspruchsvoller werdendes Milliardenvolk ernähren zu können. Unter dem geschichtsträchtigen Motto „Neue Seidenstraße“ will die Volksrepublik deshalb viele Milliarden in den Ausbau der globalen Handelswege bauen.

Das Billionen-Projekt „Seidenstraße“ hat die Welt elektrisiert: Vertreter aus über 100 Ländern sind nach Peking zum „Seidenstraßen-Gipfel“ gereist, weil Staatschef Xi Jinping Kooperationspartner sucht.

Die Reaktionen vieler Vertreter des Westens sind jedoch zu Recht verhalten. Sie wollen nicht, dass der intransparente, undemokratische und brutale Staatskapitalismus die Welt erobert. Treuherzig sagte Xi in Peking zwar mehr Kooperation, Umweltschutz und weniger Korruption zu. Doch Vorsicht ist angebracht. Solchen Ankündigungen folgten bisher selten Taten.

Deshalb wirkt es auch zunehmend hilflos, wenn westliche Politiker wie Bundeswirtschaftsminister Altmaier mehr Fairness von China einfordern. Seit Jahren stiehlt China technologisches Wissen von deutschen Firmen, die in China Joint-Ventures eingehen müssen, wenn sie dort produzieren wollen. Der Joint-Venture-Zwang muss beendet und der Schutz geistigen Eigentums durchgesetzt werden.