Debatte um Migration Warum die Politik sich ehrlich machen sollte

Es scheint, als ob die deutsche Politik an diesem Wochenende alles nachholen will, was sie lange Jahre zuvor versäumt hat. Viele Politiker aus der ersten Reihe meldeten sich zu Wort - mit teils bemerkenswerten Einschätzungen zur Flüchtlingspolitik. Diese Offenheit gab es lange nicht: SPD-Kanzler Olaf Scholz bekannte sich zum Grundrecht auf Asyl, stellt aber mögliche zusätzliche Maßnahmen an der Grenze zu Polen in Aussicht, mahnte effektivere Abschiebungen an und nennt die Lage „schwierig“. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) will auch moralisch schwierige Debatten aushalten, Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) bietet eine parteiübergreifende Zusammenarbeit analog zu den neunziger Jahren bei diesem Thema an. SPD-Chef Lars Klingbeil will Asylverfahren beschleunigen und begrüßt die Ankündigung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien möglich zu machen.