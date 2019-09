Kommentar : Bioabfälle bepreisen

Meinung Berlin Die Politik muss das Prinzip, das sie beim CO2 im Klimaschutz ansteuert, auch auf die Lebensmittelverschwendung übertragen: Schädliches muss teurer werden, kommentiert unser Autor.

Warum soll gesetzlich vorgegeben werden, was auch freiwillig schon gut klappt? Wenn die verschiedenen Schätzungen zusammen passen (niemand zählt jede Möhre und jedes Brötchen, die in den Containern landen), dann wird jetzt schon jedes dritte Lebensmittel vor dem Müll bewahrt und an die Tafeln abgegeben. Tendenz steigend. Mehr können die freiwilligen Helfer ohne zusätzliche Unterstützung gar nicht verkraften.