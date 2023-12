Weitere Verhandlungen im Haushaltsstreit Endspiel in der Ampel

Doch es gibt etwas, das für die Koalition und eine Einigung auf dem Papier letztlich viel gefährlicher ist: Der menschliche Faktor spielt in der Politik immer eine große, manchmal eine entscheidende Rolle. In den turbulenten vergangenen zwei Jahren rettete manchmal nur die sehr belastbare Beziehung zwischen Lindner und Scholz den Koalitionsfrieden. Die beiden Männer, verbunden durch das Amt des Finanzministers, schätzten und respektierten sich. Doch diese Beziehung hat unter dem Urteil aus Karlsruhe sehr gelitten. Die Personalie Werner Gatzer, der Scholz-Vertraute und Haushaltsstaatssekretär, den Lindner nun vorzeitig von seinem Posten entbindet, ist Ausdruck dieser zerrütteten Beziehung. Scholz und Lindner stehen unter massivem Druck ihrer Parteien und begegnen sich zunehmend misstrauisch. Hatte man lange beobachtet, dass in der Vergangenheit der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck derjenige war, der zwischen die Stühle geriet, so ist es nun Lindner. Sollte man den Haushalt 2024 zu Stande bringen, so dass alle drei ihr Gesicht wahren können, hat man in letzter Minute die Kurve bekommen. Das gegenseitige Misstrauen wieder zu zerstreuen wird jedoch länger brauchen.