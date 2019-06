Kommentar zur Steuerentscheidung : Der Flickenteppich bei der Grundsteuer bleibt

Meinung Berlin Dass der Gesetzgebungsprozess zur Grundsteuer nun starten kann, ist ein gutes und wichtiges Signal für die Kommunen, findet unser Autor. Was aber bleiben wird, ist der Flickenteppich in Deutschland.

Auf der Verliererseite steht Scholz, wollte er doch immer ein bundeseinheitliches Gesetz. Damit ist er am Widerstand Bayerns gescheitert. Auch die Signale aus anderen Ländern, notfalls die wichtigen Mehrheiten zu blockieren, ließen ihn einknicken. Jahrzehntelang gab es bei der Grundsteuer nur Blockade, jetzt tut sich was.

Was aber bleiben wird, ist der Flickenteppich in Deutschland. Jede Kommune kann eigene Hebesätze festlegen und soll das auch. Schließlich wissen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister am besten Bescheid, wie sie mittels der Berechnungswerte die Stadtentwicklung lenken wollen. Aber wirklich entscheidend für Landesregierungen, für Kommunen und nicht zuletzt für den Bundesfinanzminister wird sein, ob es gelingt, dass Mieter von der Umlage einer höheren Grundsteuer weitgehend verschont bleiben. Sie haben nichts von Wertsteigerungen der Immobilie, in der sie leben, sofern sie einzig durch die Lage und knappes Angebot zustande kam. An dieser sozialen Dimension wird die Reform auch zu messen sein.