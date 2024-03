Schwaches Wachstum, geringe Produktivität Was wirtschaftspolitisch zu tun ist

Wirtschafts- und Finanzminister akzeptieren, dass sie an die strukturellen Probleme herangehen müssen, beim Kanzler ist das Verständnis dafür noch weniger ausgeprägt. Immerhin beraten die Drei über eine bessere Wirtschaftspolitik, wie auch beim Spitzentreffen an diesem Mittwochabend im Kanzleramt. Politiker neigen dazu, lieber mehr Geld für neue Förderprogramme in die Hand zu nehmen statt in harter Kärrnerarbeit an Strukturen heranzugehen, etwa mit dem Abbau überflüssiger Regeln oder mit Einschnitten ins Sozialsystem. Ein Wachstumspaket der Ampel sollte aber bei den strukturellen Veränderungen anfangen. Wenn dann im zweiten Schritt zur Abfederung von Reformen mehr Geld benötigt wird, weisen die Institute wie auch die Bundesbank den Weg für die behutsame Reform der Schuldenbremse: Nach einer Notlage, in der die Schuldenbremse für ein Jahr ausgesetzt wurde, sollte es eine dreijährige Übergangsphase geben, um den abrupten Abbau der Neuverschuldung von einem Jahr auf das andere zu vermeiden.