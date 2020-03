Kommentar zur Debatte um Exit-Strategien : Man kann das Leben nicht gegen Geld aufwiegen

Meinung Berlin Die Not der Wirtschaft, möglichst rasch zu einem normalen Alltag zurückzukehren, wird in den kommenden Wochen wachsen. Wir brauchen zudem eine Exit-Strategie, wie und wann die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben werden können. Dabei dürfen keine falschen Hoffnungen geweckt und keine falschen Prioritäten gesetzt werden.

Die Maßnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus sind vorübergehend verhängt worden. Als vorläufiger Schlusspunkt ist der 19. April gesetzt. Wie lange sie tatsächlich dauern müssen, weiß kein Wissenschaftler und kein Politiker. Brauchen wir dann eine Exit-Strategie? Ja, selbstverständlich. Es ist aber nicht sinnvoll, über einen Exit so zu sprechen, als könne man die Maßnahmen zur Beschränkung des öffentlichen Lebens bald wieder aufheben. Damit weckt man bei Bürgern, Wirtschaft und in den Kulturbetrieben Hoffnungen, die zu Enttäuschungen führen müssen.

Eine kluge Exit-Strategie sollte vielmehr in einem Plan bestehen, wie wir schrittweise ins normale Leben zurückkehren können. Für einen solchen Fahrplan die Prioritäten zu setzen, wird schwierig genug. Was soll zuerst wieder ans Laufen gebracht werden: Kitas, Schule und Unis? Volle S-Bahnen im Berufsverkehr? Einkaufszentren? Theater, Kinos und Konzertsäle?

Eine Exit-Strategie muss also weiter greifen. Die Aufhebung der strengen Beschränkungen des öffentlichen Lebens können nur in dem Rahmen erfolgen, in dem das Gesundheitssystem in der Lage ist, die möglichen Neuerkrankungen angemessen zu versorgen. Dazu bedarf es mehr Schutzausrüstung, mehr Desinfektionsmittel, mehr Tests. Es würde auch sehr helfen, wenn die Wissenschaftler das Virus und seine Wirkung schon besser verstehen könnten. Wenn sie zum Beispiel die Frage beantworten könnten, warum die einen - auch jenseits von Alter und Vorerkrankungen - schwere Verläufe erleben, während andere kaum bemerken, dass sie an Corona erkrankt sind.