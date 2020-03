Kostenpflichtiger Inhalt: Entscheidung der Landesregierung : Geschlossene Schulen, verzweifelte Eltern

In Nordrhein-Westfalen schließen bis zum offiziellen Ende der Osterferien am 19. April Schulen und Kitas. Foto: dpa/Caroline Seidel

Meinung Berlin Die Entscheidung, wegen der Ausbreitung des Coronavirus in ganz NRW Kitas und Schulen dichtzumachen, ist ein Gebot der Vernunft. Die Familien aber bringt der Beschluss in organisatorische Schwierigkeiten und vielfach auch in einen Gewissenskonflikt, ob Großeltern noch helfen dürfen.