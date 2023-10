Kritik an deutscher Enthaltung bei UN-Resolution Ein leerer Platz an der Seite Israels

Denn an der Seite Israels war Deutschland, anders als die USA, in der Uno-Generalversammlung nicht zu finden. Baerbock verweist darauf, man habe sich gemeinsam „mit vielen unserer europäischen Partner“ enthalten, nachdem die Arbeit an „einer ausgewogenen Nahost-Resolution“ gescheitert sei – aber das ändert nichts. Einmal mehr zeigt die Bundesregierung eine bestürzende Diskrepanz zwischen dem, was sie sagt, und dem, was sie tut. Die wertegeleitete Außenpolitik, der sie sich verschrieben hat, entpuppt sich erneut als wohlklingende rhetorische Figur ohne praktische Relevanz.