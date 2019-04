Kommentar : Enteignungen sind Unsinn

Ein Blick auf die Gropiusstadt in Berlin (Archivbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Meinung Berlin Viele Bürger sind wütend über stark steigende Mieten, am Samstag sind Zehntausende auf die Straße gegangen. In Berlin begann zeitgleich ein bislang einmaliges Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Das aber kann nicht die Lösung sein.

Die Situation der Mieter darf niemand auf die leichte Schulter nehmen. Wo sich vernünftiges Wohnen in der Nähe von Arbeit, Schulen, Kultur und Ärzten immer weniger Familien, Paare und Alleinlebende leisten können, geht mittelfristig das Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie verloren. Die Politik tut deshalb gut daran, die Anreize für den Bau von mehr Wohnungen zu erhöhen. Denn die Preise steigen nicht nur, weil es immer mehr Menschen in die Städte zieht. Sie gehen dort auch deshalb rauf, weil es nicht genügend Wohnraum gibt. Zu besichtigen ist hier ein Paradebeispiel für das volkswirtschaftliche Einmaleins, wonach Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen.