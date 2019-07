Kostenpflichtiger Inhalt: Kramp-Karrenbauers Vereidigung : Die Bundeswehr braucht mehr Respekt im Land

Foto: REUTERS/FABRIZIO BENSCH 11 Bilder Hier wird Annegret Kramp-Karrenbauer neue Verteidigungsministerin.

Meinung Düsseldorf Annegret Kramp-Karrenbauer will der Bundeswehr mehr Respekt im Land, mehr Unterstützung in der Gesellschaft und mehr Priorität in der Politik beschaffen. Dafür muss diese Koalition die chronische Unterfinanzierung der Truppe beenden.