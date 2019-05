Kommentar zur Bürgerschaftswahl in Bremen : Kleines Land, große Wirkung

Meinung Bremen/Berlin Die Wähler im roten Bremen haben nach den Prognosen vom Sonntagabend erstmals die CDU der SPD bevorzugt. Das ist ein Riesenerfolg der Christdemokraten, die an der Weser bisher noch nie den Regierungschef stellten. Und ein deutliches Zeichen für eine Wechselstimmung.

Für die große Koalition im Bund ist das Erstarken der CDU an der Weser so oder so eine Last. Der Verlust ihrer letzten großen Bastion im Westen macht der ohnehin gebeutelten SPD zu schaffen. Sollte sie trotzdem in Bremen weiter die Regierung führen, indem SPD-Mann Carsten Sieling die Linke zum Koalitionspartner macht, wird sich die CDU verschaukelt fühlen. In beiden Fällen löst das Druckwellen bis nach Berlin aus. In jedem Fall haben es aber weder CDU noch SPD wirklich in der Hand. Denn welche Koalition in Bremen gebildet wird, entscheiden die Grünen. Sie können es sich aussuchen. Sie sind an diesem Sonntag die großen Gewinner.