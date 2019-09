Fehlquoten bei Abstimmungen : Die erwischte AfD

Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch Der Bundestag kurz vor einer weiteren Namentlichen Abstimmung an diesem Donnerstag.

Meinung Berlin Die AfD-Abgeordneten wollten vorbildlich im Plenum präsent sein. Doch nun stellt sich heraus, dass bei bestimmten Abstimmungen keine andere Fraktion so undiszipliniert ist wie die AfD. Das nährt einen Verdacht.

Wer Wasser predigt und sich beim fortgesetzten Weintrinken erwischen lässt, was schüttet der sich am Tag des schmachvollen Bekanntwerdens ins Glas? Vor allem dann, wenn er lebhaft beteuert, dass die Belege für sein Fehlen nicht stimmen können? Jeder normale Mensch würde demonstrativ zum Wasser greifen. Nur die AfD ist mal wieder anders. Gerade hat sich ihre behauptete vorbildliche Präsenz im Plenum des Bundestages in einem wichtigen Punkt als Märchen erwiesen, da liefert sie selbst den nächsten Beweis: Bei der Namentlichen Abstimmung an diesem Donnerstag lieferte sie als Probe aufs Exempel prompt wieder die größte Fehlquote ab. Bei einer Entscheidung zum Klimaschutz fehlten 4,5 Prozent der Grünen-Abgeordneten, 5,7 Prozent der Union, 9,2 Prozent der SPD, 10,0 Prozent der FDP, 11,6 Prozent der Linken und 12,1 Prozent der AfD.

Dabei wäre das Gegenteil aus zwei Gründen zu erwarten gewesen: Um den aktuellen Medienberichten über ihre rote Laterne bei wichtigen Abstimmungen im Bundestag entgegenzutreten. Und zum anderen, weil wenig später ihr eigener Versuch startete, im vierten Anlauf einen AfD-Kandidaten für den Posten des Bundestagsvizepräsidenten durchzubringen. Das scheiterte. Und das lässt tief blicken.

Die AfD-Abgeordneten starteten als unerfahrenste Fraktion mit Twitterbildern, wie sie zahlreich im Plenum sitzen, während die Bänke der anderen gähnend leer waren. Das Foto stellte sich als schräge Verzeichnung der Wirklichkeit dar, denn es war deutlich vor Beginn einer Sitzung aufgenommen worden.

Sie wissen, dass sie damit beim breiten Publikum nur zu leicht punkten können. Ist es doch ein leidenschaftlich gepflegtes Missverständnis, dass man den Fleiß eines Abgeordneten daran ablesen könne, wie viele Stunden er im Bundestag den Kollegen bei deren Reden zuhört. Dabei spielen sich neun Zehntel der Arbeit eines Parlamentariers außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung ab. In Ausschüssen, in Arbeitsgruppen, in Besprechungen, wo es wirklich auf nachhaltige Präsenz ankommt, um Dinge zu bewegen. So lief auch an diesem Donnerstag unter anderem eine wichtige Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Breitscheidplatz-Anschlag mit neuen Erkenntnissen über ein Video vom Tatort. Wäre es besser gewesen , die Aufklärung sein zu lassen und stattdessen „Fleiß“ durch Rumsitzen im Plenum vorzutäuschen?