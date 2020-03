Abstimmung im Bundestag : Die Gesetze der Krise

Trotz Coronakrise muss der Bundestag am Mittwoch zu einer Sitzung zusammenkommen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Abgeordneten im Bundestag werden am Mittwoch mit dem großen Paket gegen die Coronakrise über Gesetze abstimmen, die sie nicht wirklich prüfen konnten. In Notlagen ist das Vorgehen akzeptabel. Gefahren für die Demokratie birgt es dennoch.

Im Bundestag müssen die Fraktionen von Regierung und Opposition am Mittwoch zusammenhalten, damit das große Wirtschafts- und Finanzpaket der Bundesregierung inklusive der Lockerung der Schuldenbremse verabschiedet werden kann. In Ausnahmesituationen ist es akzeptabel, wenn sich das Parlament hinter der Regierung versammelt. Eigentlich ist es Aufgabe des Parlaments die Regierung zu kontrollieren. Das gilt für die Oppositionsfraktionen im Besonderen, aber eben auch für die Abgeordneten der Regierungsparteien.

In der Coronakrise stellt sich ein ähnliches Problem wie in der Eurokrise. Der Bundestag muss über schwindelerregende Summen entscheiden, ohne dass die Parlamentarier die Gesetze genau lesen und hinterfragen konnten. Es wird sicherlich etliche handwerkliche Fehler in den neuen Paragrafen-Werken geben. Dann muss eben nachgebessert werden. Man kann in dieser Situation die vielen Unternehmen im Land nicht auf die so dringend benötigten Geldmittel warten lassen. Zudem haben etliche Beschlüsse ein Verfallsdatum. Sie sind nicht auf Dauer angelegt.

Die Gesetze der Krise folgen ihren eigenen Regeln. Der frühere SPD-Fraktionschef Peter Struck beschrieb das Selbstbewusstsein der Parlamentarier mit seinem zum geflügelten Wort gewordenen „Struckschen Gesetz“. Demnach wird ein Gesetz vom Bundestag niemals so verabschiedet, wie es die Regierung eingebracht hat. Für die vielen Corona-Beschlüsse, die am Mittwoch im Bundestag fallen sollen, werden die Parlamentarier ihre eigenen Kompetenzen selbst beschneiden müssen.

So richtig dieses Vorgehen in einer nationalen Notlage ist, so groß sind auch die Gefahren, die sich daraus ergeben. Ein Ergebnis der Eurorettung, bei der die Abgeordneten auch oft genug blind ihre Zustimmung gaben, war die Gründung der AfD. Sie stemmte sich gegen die Mehrheitsmeinung, dass die Beschlüsse „alternativlos“ gewesen seien.

Nun ist Hoffnung derzeit groß, dass das konsequente Krisenmanagement der Bundesregierung die AfD kleinmacht. Ein Blick auf die aktuellen Umfragewerte nährt diese Hoffnung. Der Populismus hat in Zeiten, in denen eine so oft gescholtene große Koalition ein Land zusammenhält, zum Glück wenig Chancen. Es besteht aber die Gefahr, dass die Stunde der AfD dann wieder schlägt, wenn das Virus auf dem Rückzug ist und das Schadensausmaß in Wirtschaft, Sozialversicherungen, Kultur und Gesellschaft sichtbar wird. Deutschland wird noch viele Jahre unter den Folgen dieser Wochen, in denen das Corona-Virus das Land im Griff hatte, leiden. Wenn dann über die Verteilung knapper Ressourcen wieder gestritten werden muss, könnte erneut die Stunde der Populisten schlagen.

(qua)