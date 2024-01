Zum Zustand der Koalition Die Ampel ist zum Erfolg verdammt

Der erste Monat des Jahres 2024 hat gezeigt, dass in Deutschland etwas in Bewegung geraten ist. Menschen tragen ihre Ängste und ihren Protest auf die Straße. Das genau ist gelebte Demokratie. Doch es ist auch der Unmut, den man auch in längerfristigen Umfrage-Trends so schön ablesen kann. Der Unmut über eine Regierung, die handwerkliche Fehler macht und außerdem die Regierungspolitik schlecht verkauft. Die dem anderen in der Koalition keinen Erfolg gönnt. Die sich in Teilen immer noch an einen Koalitionsvertrag klammert, der vor den großen Krisen entstanden ist, an die Regierungs- und Parteispitzen selbst immer erinnern.