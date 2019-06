Kommentar zum verweigerten Hammelsprung im Bundestag : Ein weiterer Fehler im Umgang mit der AfD

Meinung Berlin Dass die Sitzungsleitung im Bundestag der AfD einen „Hammelsprung“ verweigerte, ist ein weiterer Punkt auf der Liste mit Fehlern des Bundestages im Umgang mit der Partei, findet unser Autor.

Die Falle der AfD war geschickt aufgebaut. Und der Bundestag ist mit Vorsatz hineingetappt. Nachts um 1.27 h im Bundestag die Beschlussfähigkeit anzuzweifeln, ist ungefähr so treffsicher wie in Sandalen im Regen mit nassen Füßen zu rechnen. An ultralangen Sitzungstagen so zu tun, als wären jederzeit mindestens 50 Prozent aller Abgeordneten da, ist ein stillschweigendes Übereinkommen eines arbeitsteiligen Parlamentes. Wo kein Kläger, da kein Richter.