Kommentar zum Sieg von Ralph Brinkhaus: Das nahe Ende der Amtszeit Merkel

Berlin Angela Merkel hat nicht mehr viel Zeit, wenn sie ihren Traum noch verwirklichen will. Sie wollte immer selbstbestimmt aus der Politik aussteigen, nicht abgewählt werden. Wenn sie das verhindern will, muss sie jetzt handeln. Schnell.

Sie ließ die CDU bluten. Das Außenministerium und das Finanzministerium gingen an die SPD, das Innenministerium an die CSU. Sie stimmte einem Innenminister Horst Seehofer (CSU) zu, der seit dem Regierungsstart emsig dabei ist, Merkel mit in die Tiefe zu ziehen, wenn er womöglich nach Einbußen der CSU bei der bayerischen Landtagswahl das Feld räumen muss. Jüngster Anschauungsunterricht ist die Maaßen-Affäre. Hier hat Merkel völlig verkannt, wie satt die Menschen Entscheidungen von Politikern ohne jede Bodenhaftung haben.

Der Westfale hat von Anfang an fair und mit offenem Visier gekämpft. Er meldete seine Kandidatur brav bei Merkel an, holte sich einen Korb und ging trotzdem mutig zu Kauder und informierte ihn über seine Rebellion. Dann warb er bei den Abgeordneten um Unterstützung. Und gewann. Hätte Merkel sich im Einvernehmen mit Kauder für Brinkhaus entschieden, wäre ihr Respekt gezollt und dies als ein Signal für den bevorstehenden Wandel gewertet worden. Nun hat sie verloren. An Vertrauen, an Macht.