Kommentar zum Interview-Abbruch : Höcke ist gefährlich, doch die übliche Aufgeregtheit hilft ihm nur

Meinung Nun schaukeln sich die Aufgeregtheiten wieder hoch. Weil Thüringens starker AfD-Mann Björn Höcke ein ZDF-Interview abbrach, und „drohte“, ist von einem Skandal die Rede. Damit hat er wieder die gewünschte Aufmerksamkeit.

Hätte Höcke, wie es manche AfD-Politiker zuweilen tun, davon geschwafelt, dass „die Zeit kommen“ werde, zu der alle Fernsehjournalisten „zur Verantwortung gezogen werden“, und den Interviewenden direkt mit persönlichen Konsequenzen bedroht - dann hätten wir es tatsächlich mit einem Skandal ersten Ranges zu tun gehabt. Da hätte einer suggeriert, den Rechtsstaat abschaffen, die Medien mundtot machen und eine Willkürherrschaft einführen zu wollen. Nichts davon hat Höcke getan. Er hat lediglich in den Raum gestellt, mal eine „interessante persönliche, politische Person in diesem Land“ werden zu können und dann dem Journalisten kein Interview mehr zu geben.

Natürlich war Höckes erste Ansage mit „massiven Konsequenzen“, versehen mit der Erweiterung „wir wissen nicht, was kommt“, von der Anlage her ein Kaliber von beträchtlicher Größe. Doch indem er dann konkret lediglich die künftige Verweigerung von Interviews mit einem ZDF-Journalisten darunter verstand, hat er noch einmal die Kurve gekriegt. Jedenfalls in den Augen seiner Fans. Dass Politiker sich selbst aussuchen, von wem sie befragt werden wollen, ist natürlich ebenfalls nicht akzeptabel. Denn worauf das hinausläuft, macht Höcke gleich deutlich, wenn er meint: „Wir hätten doch eigentlich mit schönen Sachfragen zur Landespolitik einsteigen können.“ Das ist genau das, was AfD-Anhänger gerne pauschal den Medien vorwerfen: „Schöne Fragen“ zu stellen. Insofern haben wir es hier mit einer bezeichnenden Selbstentlarvung Höckes zu tun.