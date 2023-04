FDP-Parteitag Lindner und das liberale Versprechen

Ein Geschenk aber hat ausgerechnet die CDU den Liberalen und ihrem Vorsitzenden gemacht. Die bekanntgewordenen Entwürfe für ein Steuer- und Rentenkonzept sehen eine grundlegende Reform der Erbschaftssteuer und eine Steuererhöhung für Spitzenverdiener vor. Lindner nimmt den Ball dankbar auf und spart nicht an Kritik an der Haushaltspolitik der vergangenen Jahre in der großen Koalition: Nächstes Jahr komme der Gesamtstaat vermutlich erstmals auf Steuereinnahmen von über einer Billion Euro. Trotzdem reiche das Geld nicht aus, allen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Bumerang der unsoliden CDU-Finanzpolitik komme zurück, so Lindners Tenor. Der Liberale betont süffisant, dass nun die FDP das Alleinstellungsmerkmal der Nicht-Steuererhöhungspartei habe. Der Wahlkampf in Bremen, Hessen und Bayern lässt grüßen.