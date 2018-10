Kommentar zum Fall Kashoggi: Härte zeigen gegen Riad

Düsseldorf In der deutschen und europäischen Politik ist eine Debatte über den weiteren Umgang mit Saudi-Arabien nach dem Fall Kashoggi entbrannt. Unser Kommentator rät zu mehr Distanz.

Der Tod des regimekritischen, saudischen Journalisten Kashoggi reiht sich ein in die Historie der doppelten Standards des saudischen Königshauses. Nach außen reformorientiert und modern, nach innen brutal und bisweilen tödlich. Zunächst wurde so getan, als hätte Kashoggi das Konsulat verlassen, dann war es plötzlich ein tödlicher Streit, den man sich nicht erklären könne. Wer soll all das glauben, wenn zufällig an dem Tag 15 regierungstreue Saudis, darunter auch ein Leibwächter des Kronprinzen bin Salman und ein bekannter Forensiker aus Riad für 24 Stunden per Privatjet nach Istanbul einreisen? Die Indizien sind erdrückend. Und sie passen zu dem Bild eines Königshauses, das die Wertschätzung und das Geld der Welt anlocken will, aber in Wahrheit im Mittelalter verharrt. Zur Erinnerung: Der saudische Blogger Raif Badawi, ausgepeitscht wegen Islamkritik, sitzt noch in Haft.