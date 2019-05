Angela Merkel und die CDU : Wechselstimmung

Kanzlerin Merkel strebt nach eigenen Aussagen keinen Posten in Europa an. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Berlin Die Kanzlerin hat am Donnerstag eine Debatte abmoderiert, die sie mit einem Interview selbst angestoßen hat. Einen Wechsel nach Brüssel schloss sie aus. Wie geht es jetzt weiter?

Es ist das Thema hinter den Kulissen der Berliner Republik. Wie lange ist Angela Merkel noch im Amt? Am Donnerstag hat die Kanzlerin die selbst ausgelöste Spekulation dementiert, dass sie nach Brüssel wechseln könnte. Zuvor hatte sie erklärt, dass sie mehr Verantwortung für Europa übernehmen wolle. Die Episode zeigt, dass die Unruhe in der Koalition in Nervosität umschlägt.