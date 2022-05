Einigung auf 100-Milliarden-Sondervermögen : Mehr Geld für die Bundeswehr ist noch nicht alles

Meinung Berlin Regierung und Union haben sich endlich auf das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr geeinigt, und das ist gut so. Genauso wichtig ist aber, die Strukturen bei der Beschaffung von neuen Kampfjets, Panzern oder Drohnen so zu ändern, dass die Verschwendung von Mitteln der Streitkräfte aufhört.

Voraussichtlich Ende der Woche können nun Bundestag und Bundesrat die Einrichtung des kreditfinanzierten Schattenhaushalts mit Zwei-Drittel-Mehrheiten beschließen – mehr Geld für Beschaffungen kann also bereits ab Sommer zur Verfügung stehen. Die vier Parteien lösen damit ein vom Bundeskanzler vor drei Monaten in seiner „Zeitenwende-Rede“ gegebenes Versprechen ein. Es kann auf die neue Bedrohung durch Russland auch gar keine andere Antwort geben: Deutschland muss seine Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit erheblich verbessern. Es darf nicht sein, dass die viertgrößte Volkswirtschaft weiterhin über eine marode Bundeswehr verfügt, die Nato-Anforderungen nicht erfüllen kann.

Die Union hatte den Plan des großen Extra-Topfs von Anfang an unterstützt, wollte jedoch ein Strohfeuer und Ausgaben auch für andere als für Bundeswehr-Zwecke verhindern. Beide Ziele waren nachvollziehbar. Ihnen trägt die Einigung jetzt Rechnung. Die Union kann das als ihren Erfolg verbuchen. Die Ampel musste auf die Unionsforderungen eingehen. Schließlich ist sie auf die Stimmen der Union bei der geplanten Grundgesetzänderung angewiesen. Doch diese Erpressungschance hat in diesem Fall einmal zu einem sinnvollen Ergebnis geführt. Und die Grünen haben mit Recht durchgesetzt, dass im Bundesetat an anderer Stelle mehr Geld für die Cyber-Abwehr fließen muss.